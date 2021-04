Πιερία

Κατερίνη: Δεύτερη ανήλικη "εντοπίστηκε" στον υπολογιστή του εκπαιδευτικού

Οι φωτογραφίες ακόμα μιας ανήλικης βρέθηκαν στον υπολογιστή του εκπαιδευτικού που κατηγορείται από την ανιψιά του. Τι δηλώνει ο ίδιος.

Κακοποίηση και δεύτερης ανήλικης από τον διευθυντή δημοτικού σχολείου στην Κατερίνη, τον οποίον κατήγγειλε η ανιψιά του, ερευνούν οι Αρχές, ενώ ο 60χρονος εκπαιδευτικός αρνείται τις κατηγορίες.

Οι Αρχές εντόπισαν φωτογραφίες ακόμα μίας ανήλικης, στον υπολογιστή διευθυντή δημοτικού σχολείου στην Κατερίνη, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 28χρονης σήμερα ανιψιάς του, από τα 9 έως τα 16 της χρόνια.

«Στην Γ’ Γυμνασίου ή την Α’ Λυκείου πήγε κάποια εκδρομή με το σχολείο της. Μετά από αρκετούς μήνες μου ζήτησε να μεταφέρω τις φωτογραφίες από το κινητό της στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή γιατί όπως μου είχε αναφέρει, η μνήμη του ήταν γεμάτη….. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που είχε ήταν και μερικές της ίδια και μιας φίλης της όπου τα δύο κορίτσια ήταν σε διάφορες στάσεις, πότε με ρούχα και πότε χωρίς», αναφέρει στην κατάθεσή του 60χρονος εκπαιδευτικός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Real News, ισχυριζόμενος ότι, οι φωτογραφίες δεν έκαναν εντύπωση ούτε στον ίδιο ούτε στη σύζυγό του.

«Θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα η σύζυγος μου απευθυνόμενη στην Α., είχε πει χαριτολογώντας ότι αυτές τις φωτογραφίες δεν πρέπει να τις βλέπει ο θείος σου, αλλά η Α. απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λέγοντας μας “εγώ με εσάς μεγάλωσα».

«Νομίζω ότι είναι αστείοι αυτοί οι ισχυρισμοί. Το υλικό της δικογραφίας αποδεικνύει τα πάντα και κάθε λέξη της μήνυσης που έχει καταθέσει το θύμα», δηλώνει από την πλευρά του στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας, Αλέξης Στεφανάκης.

Ο 60χονος παρότι αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, δεν έχει παυθεί από τα καθήκοντα του και κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κακουργηματικές πράξεις που του αποδίδονται.

