Κοζάνη: Σκύλος διασώθηκε από πηγάδι (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση του σκύλου που έπεσε στο λιμάνι βάθους 13 μέτρων.

Σε πηγάδι βάθους 13 μέτρων έπεσε σκύλος, στο χωριό Κομνηνά Εορδαίας, στην Κοζάνη. Αν και έγινε αντιληπτό αργά το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, η επιχείρηση για τη διάσωσή του στήθηκε στις 23:00.

Ήταν οι κραυγές και τα «παρακαλετά» που κινητοποίησαν τους γείτονες να το καταλάβουν και τελικά να βοηθήσουν.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Συντονισμού Κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας, Διαχείρισης Δημοτικού Κυνοκομείου και Μέριμνας αδέσποτων ζώων, Αναστάσιος Λόφτσαλης, ο οποίος με τη σειρά του ειδοποίησε το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαΐδας Αντιπύραρχο Χρήστο Σπυρίδη. Της επιχείρησης διάσωσης ηγήθηκε ο ίδιος ο Διοικητής και με την επέμβαση των ανδρών της Π.Υ. Πτολεμαΐδας, που έδειξαν ιδιαίτερο επαγγελματισμό, μετά από 1 ώρα, ολοκληρώθηκε η διάσωση του τετράποδου, που εν τέλει στάθηκε τυχερό, χωρίς να έχει υποστεί κάποιο τραυματισμό.

Μεταφέρθηκε στο Καταφύγιο του Δήμου Εορδαίας όπου θα δεχτεί τη φροντίδα των υπευθύνων για τη λειτουργία του.

Θα εμβολιαστεί, θα στειρωθεί, θα σημανθεί και θα διατεθεί για υιοθεσία όπως προβλέπεται. Ο “Ράιαν”, όπως το ονόμασαν οι σωτήρες του, παρά την περιπέτεια και το φόβο του, συνεργάστηκε πολύ καλά και δεν έκρυβε την χαρά του.

Πηγή: kozan.gr

