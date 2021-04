Δωδεκανήσα

Πλαστογραφία- εμβόλια: το 2014 έκανε εμβόλιο παραγωγής του 2017!

Ξετυλίχθηκε το κουβάρι της απάτης που έστησε μία γυναίκα στη Ρόδο.

Στην ανάκληση της άδειας διαμονής μιας υπηκόου Αλβανίας λόγω παραποιημένων στοιχείων στο βιβλιάριο υγείας του ανήλικου παιδιού της προχώρησε η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου ενώ η όλη υπόθεση αποτελεί και αντικείμενο έρευνας της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου μετά την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η αλλοδαπή ήταν κάτοχος άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους. Η άδεια της χορηγήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 και είχε ισχύ για τρία έτη.

Τον Οκτώβριο του 2020 υπέβαλε αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής στο ανήλικο τέκνο της η οποία συνοδευόταν από φωτοαντίγραφα του βιβλιαρίου υγείας του.

Διαπιστώθηκε ότι οι σελίδες αυτές είχαν διαφορές από εκείνες που είχε υποβάλει η μητέρα και ειδικότερα εμφανίζονταν να έχει υποβληθεί σε εμβολιασμό για πολυομυελίτιδα και πνευμονιόκοκκο, χωρίς να υπάρχουν σφραγίδες από Έλληνα παιδίατρο ή επικολλημένα αποκόμματα από τις συσκευασίες των εμβολίων. Επίσης στην μια σελίδα διαπιστώθηκε ότι υπήρχε χειρόγραφη επισημείωση από παιδίατρο ότι τα εμβόλια χωρίς σφραγίδα μεταφέρθηκαν στο βιβλιάριο υγείας από καρτέλα εμβολιασμών αλλοδαπής ήτοι δεν πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.

Στην άλλη σελίδα όμως υπήρχαν σφραγίδες από παιδίατρο δημόσιου νοσοκομείου και αποκόμματα από τις συσκευασίες των εμβολίων.

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης υπέβαλε ερωτήματα στις φαρμακευτικές εταιρείες των εμβολίων και συγκεκριμένα στην Pfizer και έλαβε απάντηση ότι οι ημερομηνίες παραγωγής των εμβολίων είναι τρία έτη πριν την ημερομηνία τήξης τους και συγκεκριμένα τα έτη 2017 και 2016 αντίστοιχα. Το ίδιο διαπιστώθηκε και για το εμβόλιο της πολυομυελίτιδας που φέρεται να έγινε τον Απρίλιο του 2014.

Η φαρμακευτική εταιρία ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. απάντησε ότι το εμβόλιο παρήχθη τον Ιανουάριο του 2017.

Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι το παιδί εμφανίστηκε να έχει εμβολιαστεί το 2014 με εμβόλια που παρήχθησαν τα έτη 2016 και 2017!!

Προέκυψε ότι η αλλοδαπή προσπάθησε να πείσει ότι βρισκόταν στην Ελλάδα μαζί με το τέκνο της το έτος 2014 για να της χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

Πηγή: dimokratiki.gr

