Αχαΐα

Πάτρα: Καταγγελία 30χρονης για βιασμό από τον εργοδότη της

Τι καταγγέλλει η νεαρή γυναίκα, που υπέβαλε και μήνυση.



Μια πολύ σοβαρή καταγγελία καλούνται να διαχειριστούν οι άνθρωποι της Αστυνομίας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 30χρονη προσέφυγε σε αστυνομικό τμήμα της πόλης υποβάλλοντας μήνυση για βιασμό, εναντίον άνδρα, τα στοιχεία του οποίου γνωστοποίησε στις αρχές.

Όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη -πολύ σοβαρή – καταγγελία, η γυναίκα έπεσε θύμα βιασμού από τον καταγγελόμενο τον Αύγουστο του 2020.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 30χρονη ενημέρωσε τις αρχές ότι ο εν λόγω άνδρας, την περίοδο που συνέβη το περιστατικό ήταν εργοδότης της, καθώς η ίδια εργαζόταν στην επιχείρησή του.

Η καταγγελία της 30χρονης διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πατρών, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τον άνδρα τον οποίο τους κατονόμασε η 30χρονη.

Πηγή: tempo24.news

