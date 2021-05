Θεσσαλονίκη: Νεκρός 41χρονος σε τροχαίο

Θεσσαλονίκη

Θανατηφόρο τροχαίο στο δρόμο Αλεξάνδρειας-Γιαννιτσών. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, άφησε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής 41χρονος αλλοδαπός, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος.

Το συμβάν, σύμφωνα με σχετική σημερινή ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνέβη χθες το μεσημέρι στο όγδοο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αλεξάνδρειας – Γιαννιτσών. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της Αλεξάνδρειας.

