Βροντάδος – Χίος: έγινε η πρόβα για τον ρουκετοπόλεμο (βίντεο)

Οι ρουκετατζήδες από τις ενορίες του Αγίου Μάρκου και της Παναγιάς Ερειθιανής, είναι αποφασισμένοι να τηρήσουν και φέτος το έθιμο, παρά τα περιοριστικά μέτρα.

Δοκιμή στις ρουκέτες τους φαίνεται πως έκαναν οι ρουκετατζήδες στο Βροντάδο της Χίου. Έτσι περί τις 9.30 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στην περιοχή της Δασκαλόπετρας και με κατεύθυνση προς τη θάλασσα, έπεσαν αρκετές δεκάδες ρουκετών.

Οι ρουκετατζήδες από τις ενορίες του Αγίου Μάρκου και της Παναγιάς Ερειθιανής προτίμησαν να κάνουν την πρόβα ρουκετοπόλεμου μακριά από τις δύο εκκλησιές. Και αυτό για ασφάλεια των κατοίκων, αφού φέτος όπως και πέρυσι λόγω των απαγορευτικών μέτρων εξαιτίας του κορονοϊού, ο Δήμος Χίου δεν έχει προχωρήσει σε κάλυψη σπιτιών και εκκλησιών με συρματοπλέγματα.

Πάντως αυτή η πρόβα αποδεικνύει ότι έστω και σε μικρό αριθμό θα γιορταστεί και φέτος η Ανάσταση του Κυρίου με τη ρίψη ρουκετών.

Τηρώντας έτσι οι νεαροί των δύο ενοριών ένα έθιμο που το συναντάμε στο Βροντάδο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

