Ηράκλειο: Άνοιξαν περίπτερο για να πάρουν... πάγο και κάρβουνα

Μια δυσάρεστη έκπληξη, περίμενε ανήμερα του Πάσχα, την ιδιοκτήτρια περιπτέρου, που βρίσκεται στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο.

Άγνωστοι δράστες δίχως να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, γύρω στις 6 τα ξημερώματα, κατέβηκαν από το αυτοκίνητό στο οποίο επέβαιναν και κατευθύνθηκαν προς το περίπτερο.

Σύμφωνα πάντα με όσα ανέφερε, η ιδιοκτήτρια οι δράστες, κινήθηκαν στον εξωτερικό χώρο μόνο και προς τα ψυγεία που ήταν οι πάγοι, τους οποίους έκλεψαν ενώ φεύγοντας δεν παρέλειψαν να πάρουν μαζί τους και κάρβουνα.

Η ιδιοκτήτριά που να σημειωθεί, ότι όλες τις ημέρες, ανοίγει το περίπτερο πριν τις 6 και μόνο σήμερα, ανήμερα της Λαμπρής το άνοιξε στις 7 το πρωί, όταν έντρομη και απογοητευμένη, διαπίστωσε την κλοπή που είχε διαπραχθεί, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν και έφθασαν στο σημείο, αλλά και η Σήμανση για την καταγραφή των δαχτυλικών αποτυπωμάτων των δραστών.

Επίσης άλλο στοιχείο που θα συνεισφέρει στο έργο των αρχών για τον εντοπισμό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα των δραστών, είναι το υλικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και στο οποίο φαίνεται να διακρίνονται σχετικά καθαρά τα πρόσωπα των δραστών που όπως προαναφέρθηκε δεν ήταν καλυμμένα.

Σύμφωνα επίσης με την ιδιοκτήτρια "σίγουρα σημασία δεν έχει η αξία του των αντικειμένων που κλάπηκαν αλλά η αξία της πράξης και μάλιστα μέρα όπως τη σημερινή", το περίπτερο ήταν πολύ καλά ασφαλισμένο και για αυτό το λόγο αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και οι επιτήδειοι δεν επιχείρησαν να μπουν και στον εσωτερικό χώρο του περιπτέρου.

