Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Οι ένοικοι ένοικοι εγκατέλειψαν τα διαμερισμά τους.

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα τριώροφης οικοδομής. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο σαλόνι του διαμερίσματος, που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Άμεση ήταν η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Οι ένοικοι του κτιρίου είχαν απομακρύνθηκαν έγκαιρα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

