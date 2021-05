Ηράκλειο

Ηράκλειο: ανήλικος κατηγορείται για βιασμό και εκβιασμό μαθήτριας

Η καταγγελία της μαθήτριας, οι έρευνες των Αρχών και οι ισχυρισμοί των παιδιών και των συγκατηγορούμενών του.

Ένας 13χρονος μαθητής από το Ηράκλειο της Κρήτης κατηγορείται από συνομήλική του για βιασμό και απειλή με υλικό βίντεο.

Ειδικότερα το παιδί κατηγορείται για βιασμό, βία και διακίνηση πορνογραφικού υλικού σε βάρος μαθήτριας, οι γονείς της οποίας έκαναν τη σχετική καταγγελία στην Ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα τέσσερις ανήλικοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της συνέργειας σε βιασμό, αφού βάσει της καταγγελίας, ήταν στημένοι έξω από το χώρο όπου φέρεται να έγιναν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

Ο 13χρονος απολογήθηκε στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου και αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται για βιασμό και βία βάσει του κατηγορητηρίου και έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Ο ανήλικος κατηγορείται ότι κατέγραψε το σκηνικό με το κινητό του και στη συνέχεια το διακίνησε σε άλλους ανήλικους. Βάσει δε της καταγγελίας, ο 13χρονος απείλησε το κορίτσι ότι θα δημοσιοποιήσει το βίντεο, αν δεν επαναλαμβανόταν το σκηνικό.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν από τους γονείς του κοριτσιού και ξεκίνησε η έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Για απολογία αναμένεται να κληθούν και τα τέσσερα αγόρια, ενώ θα εξεταστούν και τα κινητά τους τηλέφωνα.

