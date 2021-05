Θεσσαλονίκη

Χαλάστρα – Σύζυγος 44χρονης: Δεν τα ρίχνω στο εμβόλιο, αλλά αν δεν κάνει, πετάξτε το

Ο άνδρας που έχασε τη σύζυγό του λίγες ώρες αφού εκείνη εμβολιάστηκε με AstraZeneca μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο σύζυγος της 44χρονης από τη Χαλάστρα, Θεσσαλονίκης, που πέθανε λίγες ώρες μετά τον εμβολιασμό της.

Ο θάνατος της γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών, αποδόθηκε σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση σε ανακοπή καρδιάς, ενώ όπως είπε κατά τη χθεσινή ενημέρωση η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, ο θάνατος της γυναίκας δεν συνδέεται με το εμβόλιο.

Έχει οριστεί ιατροδικαστής, έχουμε βάλει δικηγόρο

«Μας είπαν ότι έσβησε από ανακοπή, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και δεν οφείλεται στο εμβόλιο», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Γκουγκουλiάνης, σημειώνοντας ότι έχει οριστεί και από την οικογένεια ιατροδικαστής και δικηγόρος. «Το θέμα είναι τι προκάλεσε» το έμφραγμα, λέει.

«Δεν τα ρίχνω στο εμβόλιο, το εμβόλιο έχει βγει για καλό», είπε και υπογράμμισε πως, «αν δεν κάνει το εμβόλιο, ας το αποσύρουν. Γιατί βγαίνουν και μιλάνε αν δεν ξέρουν ακόμα αν φταίει. Είναι κακό να το παραδεχτούμε αν δεν κάνει και να το πετάξουμε;», διερωτήθηκε.

Όπως είπε μάλιστα, η σύζυγός του, Μάρθα, ήθελε να κάνει το εμβόλιο για να μπορέσει να δει τον ηλικιωμένο πατέρα της, στη Φλώρινα. Μάλιστα, θα έκλεινε ραντεβού για Pfizer, αλλά λόγω του ότι αργούσε το ραντεβού, έκλεισε AstraZeneca, που ήταν νωρίτερα.

«Το συζητήσαμε, είχαμε κλείσει ραντεβού στις 12:40 τη Δευτέρα του Πάσχα. Το έκανε, κάτσαμε, φάγαμε, πήγαμε στην παραλία της Χαλάστρας και ήπιαμε καφέ. Μου είπε ‘δεν έχω ενοχλήσεις’, μετά μου είπε ότι κρύωνε. Είχε δέκατα, αλλά γνωρίζαμε για τις παρενέργειες και δεν ανησυχήσαμε, πήρε χαπάκι και της έπεσε ο πυρετός», περιέγραψε ο άνδρας.

«Λίγο πριν τις 3:00 περίπου, την άκουσα να μην μπορεί να πάρει ανάσα, ξύπνησα και δεν είχε τις αισθήσεις της. Πήρα το ΕΚΑΒ, προσπάθησαν, πήγαμε στο Κέντρο Υγείας προσπάθησαν, αλλά ήταν αργά», συνέχισε ο άνδρας, αναφερόμενος στο θάνατο της γυναίκας του.

Και διερωτήθηκε «γιατί επιμένουν να το κάνουν στους 30-39 όταν όλες οι χώρες το έχουν απαγορέψει σε αυτές τις ηλικίες; Έχουμε οι Έλληνες διαφορετικό DNA;».

«Χειροκροτώ τις προσπάθειες της κυβέρνησης να φέρουν τα εμβόλια γρήγορα στη χώρα μας, αλλά αν προκαλεί προβλήματα, πέταξέ το», κατέληξε.

