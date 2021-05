Ημαθία

Βέροια: Γαμήλιο γλέντι με 50 άτομα “χάλασε” η Αστυνομία

“Τσουχτερό” πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στην αυλή του οποίου είχε στηθεί τρικούβερτο γλέντι.

(φωτογραφία αρχείου)

Γαμήλιο γλέντι σε αυλή σπιτιού κλήθηκαν να διαλύσουν αστυνομικοί το βράδυ της Τετάρτης σε οικισμό της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Επρόκειτο για γλέντι Ρομά, όπου σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, βρέθηκαν γύρω στα 50 άτομα, αψηφώντας τα περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Η Αστυνομία επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ στον 34χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού.

