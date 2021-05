Φλώρινα

Φλώρινα: απάτη με “μαϊμού” πωλητές ηλεκτρικών ειδών

Πώς δρουν οι απατεώνες. Οι συμβουλές της Αστυνομίας. Προειδοποιήσεις προς ανυποψίαστους πολίτες.

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας υπόθεση απάτης που τελέστηκε στην Φλώρινα και σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος δύο γυναικών, ηλικίας 36 και 38 χρόνων.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου πολίτης κατήγγειλε ότι εξαπατήθηκε καθώς, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία προ πενταμήνου με την 36χρονη, η οποία του παρουσιάστηκε ως έμπορος ηλεκτρονικών ειδών, κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο την 38χρονη συνεργάτιδά της, το χρηματικό ποσό των 330 ευρώ, ως αντίτιμο για την αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, τον οποίο όμως δεν παρέλαβε.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας, ενώ με αφορμή το περιστατικό αυτό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές στους πολίτες για την αποφυγή της εξαπάτησής τους:

Να αποφεύγουν την προκαταβολή χρημάτων σε ιδιώτες πωλητές, τους οποίους δε γνωρίζουν, ακόμη και εάν αυτοί αποκαλύπτουν τα στοιχεία τους ή τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν εντοπίζουν αγγελίες πώλησης αντικειμένων σε δελεαστικές τιμές, ως «ευκαιρία αγοράς».

Να επιδιώκουν ο προγραμματισμός συναντήσεων (ραντεβού) για επίδειξη του οχήματος να γίνεται σε πολυσύχναστα μέρη και σημεία και όχι σε ερημικές τοποθεσίες, για λόγους ασφάλειας.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι έχουν πέσει θύμα απάτης, παρακαλούνται να ενημερώνουν άμεσα τις Αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους.

Τονίζεται ότι οι δράστες αποφεύγουν την αυτοπρόσωπη παρουσία με τους παθόντες, επιδιώκοντας αποκλειστικά και μόνο την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, μέσω διαφόρων τηλεφωνικών συνδέσεων ή τη διαμεσολάβηση τρίτων προσώπων, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εντοπισμού και σύλληψής τους.