Φωτιά στην Καστοριά

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν από γης και αέρος για την κατάσβεση της.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση, στην περιοχή Πολυάνεμος Νεστορίου, στην Καστοριά.

Άμεσα έσπευσαν στην περιοχή 19 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 4 οχήματα.

Η φωτιά όμως πήρε διαστάσεις και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 29 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

