Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο - Ζημιές και σε διπλανά ΙΧ

"Λαμπάδιασε" σταθμευμένο ΙΧ. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο επί της οδού Νεφέλης, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε στις 3:30, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά. Από την φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα, ενώ άλλα δύο οχήματα που βρίσκονταν πλησίον υπέστησαν φθορές.

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

