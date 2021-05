Θεσσαλονίκη

Εύοσμος: Κατάληψη στο διαπολιτισμικό γυμνάσιο

Αναστάτωση έξω από το διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου, που τελεί υπό κατάληψη.

Κατάληψη στο σχολείο τους έκαναν 10-15 μαθητές του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Ευόσμου, που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες υγιεινής, ζητώντας περισσότερα αντισηπτικά, για τα self test στα οποία είναι υποχρεωμένοι να υποβληθούν και τις ανάλογες βεβαιώσεις που πρέπει να φέρουν.

Οι γονείς από την πλευρά τους αντιδρούν για την κατάληψη του σχολείου, ενώ η προεδρία του 15μελούς σημειώνει ότι, δεν έχει σχέση με την κατάληψη.

Στο σχολείο έχει φτάσει και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., την οποία κάλεσε γείτονας.

