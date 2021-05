Άγιο Όρος

Άγιον Όρος: Ανοικτό υπό όρους στους επισκέπτες

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για το Άγιον Όρος.

Επιτρέπεται από σήμερα Τρίτη 11 Μαΐου και μέχρι νεωτέρας, υπό προϋποθέσεις, η είσοδος επισκεπτών στο Άγιον Όρος, με απόφαση του αναπληρωτή διοικητή του Αγίου Όρους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Να σημειωθεί ότι εξακολουθεί να επιβάλλεται η διενέργεια προληπτικών ελέγχων στα λιμάνια εισόδου του Αγίου Όρους σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εισέλθει στον Ιερό Τόπο.

