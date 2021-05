Χανιά

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: δράση με προσβολή για τον πρώην Πρωθυπουργό (εικόνες)

Σε άλλες εποχές, πολύ “μακρινές” για την πλειονότητα των πολιτών, παραπέμπει η δράση άγνωστων στα Χανιά.

O Κωνσταντίνος Μητσοτάκης φαίνεται πως απασχολεί ορισμένους και μετά θάνατον, με μια κίνηση που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια.

Με την πινακίδα ονοματοθεσίας και τον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τα έβαλαν με απαράδεκτο τρόπο, άγνωστοι στα Χανιά.

Το περιστατικό διαπιστώθηκε επί της οδού Ακρωτηρίου, που έχει μετονομαστεί σε οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Οι δράστες άλλαξαν την πινακίδα που είχε τοποθετήσει ο Δήμος και έβαλαν καινούργια, στην οποία κάτω από το ονοματεπώνυμο του πρώην πρωθυπουργού, έγραψαν τη λέξη «αρχαιοκάπηλος».

Θλιβερές συνήθειες, που αν μη τι άλλο παραπέμπουν σε εποχές που έχουν περάσει ευτυχώς, αλλά σημάδεψαν τον τόπο, αναφέρει το zarpanews.gr, που παραθέτει και τις σχετικές φωτογραφίες.

