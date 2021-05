Δωδεκανήσα

Κάλυμνος: 13χρονη κατήγγειλε το φίλο της μητέρα της για βιασμό

Η ανήλικη πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα και έκανε την καταγγελία. Η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες του κοριστσιού.

Δικογραφία σχηματίστηκε από το ΑΤ Καλυμνίων, για τα αδικήματα βιασμού και αποπλάνησης παιδιού και κατάχρηση ανήλικου σε ασέλγεια, σε βάρος άνδρα Αιγυπτιακής καταγωγής που διαμένει στην Κάλυμνο.

Mετά την απολογία του στον ανακριτή της Κω και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο 38χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος Αιγύπτιος συζούσε με τη μητέρα του παιδιού η οποία είναι χωρισμένη.

Το 13χρονο κοριτσάκι εμφανίστηκε μόνο του στο ΑΤ Καλύμνου και κατήγγειλε το βιασμό του, στους αστυνομικούς.

Η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες του κοριστσιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 13χρονη προσήλθε αυτοβούλως στο ΑΤ Καλυμνίων και κατήγγειλε το βιασμό της από τον Αιγύπτιο, ο οποίος συζούσε με τη μητέρα της.

Το ΑΤ Καλυμνίων με βάση την καταγγελία της 13χρονης ενημέρωσε αρμοδίως και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης του Αιγύπτιου άνδρα, που άμεσα συνελήφθη.

Σε βάρος και μετά από ιατρική γνωμάτευση σχηματίστηκε δικογραφία, για τα αδικήματα βιασμού και αποπλάνησης παιδιού και κατάχρηση ανήλικου σε ασέλγεια.

