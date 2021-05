Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αιχαλωτίστηκε το αγριογούρουνο στο άλσος Συκεών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο αντιδήμαρχος της Νεάπολης Συκεών.

Με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση που στήθηκε στο άλσος Συκεών στην Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό και στη συνέχεια απομάκρυνση του αγριογούρουνου από τον χώρο.

Mετά από αρκετές ώρες επιχείρησης το ένα αγριογούρουνο που τριγυρνούσε στον χώρο ψάχνοντας για φαγητό πιάστηκε, μπήκε στο κλουβί - ειδική παγίδα, που είχε τοποθετηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγριογούρουνο είναι περίπου 80 κιλών. Το άγριο ζώο μπήκε στην παγίδα για να φάει την τροφή (καλαμπόκι) που του είχαν αφήσει. Όταν μπήκε μέσα, έκλεισε η πόρτα από το κλουβί και παγιδεύτηκε μέσα.

Όπως ανέφερε το μέλος του κυνηγετικού συλλόγου Θεσσαλονίκης Σωτήρης Δημηρόπουλο στη Voria.gr, το ζώο θα μεταφερθεί ψηλά στο δάσος προς την πλευρά του Ωραιοκάστρου, προκειμένου να μην έχει τη δυνατότητα να κατεβαίνει προς την πόλη.

Η επιχείρηση εντοπισμού και εγκλωβισμού των αγριογούρουνων στήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Άλσος Συκεών (Δενδροφυτεία), όταν το πρωί περίοικοι αντιλήφθηκαν και ειδοποίησαν για την παρουσία δύο τουλάχιστον ζώων.

Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο αντιδήμαρχος της Νεάπολης Συκεών, Α. Σαουλίδης.

Φωτογραφίες: Voria.gr, ditika.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το τελευταίο "αντίο" στην 20χρονη Καρολάιν

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι μπήκε στη Γάζα και δύο ώρες μετά το διέψευσε

BRIT Awards 2021: Μεγάλοι νικητές οι Taylor Swift, Dua Lipa, The Weeknd, Little (εικόνες)