Θεσσαλονίκη: Κατηγορείται ότι βίασε την 21χρονη υπάλληλό του

Η κοπέλα κατήγγειλε πως ο 30χρονος ιδιοκτήτης βενζινάδικου τη βίασε ενώ, στη συνέχεια, την απείλησε λέγοντας ότι αν μιλήσει στην Αστυνομία θα την εξαφανίσει.

Για τη σεξουαλική κακοποίηση της νεαρής υπαλλήλου του κατηγορείται ένας ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος, για βιασμό και για απειλή ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 1η τακτική ανακρίτρια απ’ όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη από αστυνομικούς ύστερα από καταγγελία της νεαρής κοπέλας η οποία φέρεται ότι εργαζόταν στο ίδιο πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης. Κατήγγειλε πως ο 30χρονος τη βίασε ενώ, στη συνέχεια, την απείλησε λέγοντας ότι αν μιλήσει στην Αστυνομία θα την εξαφανίσει, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι υπήρξε ερωτική συνεύρεση αλλά με τη συναίνεση της καταγγέλλουσας.

