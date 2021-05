Σέρρες

Στρυμόνας: Αγωνία για τον αγνοούμενο ψαρά (εικόνες)

Εκτεταμένες αλλά άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του ψαρά.

Με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίστηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 43χρονου ερασιτέχνη ψαρά, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ανατράπηκε το αλιευτικό του σκάφος, έξω από το λιμάνι της Αμφίπολης, στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα

Οι έρευνες διεξάγονται με θαλάσσια και χερσαία μέσα του Λιμενικού, ενώ συμμετέχουν και ιδιωτικά σκάφη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τον αλιέα συνόδευε η σύζυγός του, η οποία μετά την ανατροπή του σκάφους κατάφερε να βγει κολυμπώντας στην ακτή και να καλέσει σε βοήθεια.

Έκτοτε βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον 43χρονο αγνοούμενο που μέχρι στιγμής είναι άκαρπες.

