Βοιωτία

Βοιωτία: φωτιά στο Αγνάντιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην περιοχή βρίσκονται και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

(φωτό αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στην Βοιωτία. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί στην περιοχή Αγνάντιο και οι φλόγες καίνε δασική έκταση.

Στην περιοχή επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες της Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγες ώρες μετά την έναρξη του πύρινου εφιάλτη στην Κορινθία, όπου έχουν εκκενωθεί οικισμοί και μονές.





Σε εξέλιξη #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγνάντιο Βοιωτίας.

??Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες, 10 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

??Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 20, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Πελώνη: επιστρέφουμε στην κανονικότητα και δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω

Κοινωνικός Τουρισμός: ξεκινά το πρόγραμμα - οι προϋποθέσεις

“Το Πρωινό” - Τζίκας: οι Αντετοκούνμπο δεν είχαν ούτε μαξιλάρι να κοιμηθούν (βίντεο)