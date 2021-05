Δωδεκανήσα

Κορονοϊός – Κάλυμνος: Άρση του lockdown από Δευτέρα

Τα αποτελέσματα της σύσκεψης και το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά προς τους κατοίκους της Καλύμνου.

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, στην Κάλυμνο, όπου μετέβη σήμερα με κυβερνητικό κλιμάκιο και μαζί με τον γενικό γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννη Κωτσιόπουλο και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Νίκο Παπαευσταθίου. Την αποστολή συνόδευσε Ειδική Ομάδα Διαχείρισης, αποτελούμενη από τον διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστο Ροϊλό, τον διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, Δημήτρη Πύρρο, τους καθηγητές Λοιμωξιολογίας και μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, Θεοκλή Ζαούτη και Χαράλαμπο Γώγο, την αναπληρώτρια καθηγήτρια Νοσηλευτικής και πρόεδρο του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΑΕ (ΟΔΙΠΥ ΑΕ), Δάφνη Καϊτελίδου, καθώς και την επίκουρη καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας, Καρολίνα Ακινόσογλου.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του έπαρχου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Μανώλη Μουσελλή, του δημάρχου Καλυμνίων, Δημήτρη Διακομιχάλη και εκπρόσωπων όλων των συναρμόδιων τοπικών φορέων (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Νοσοκομείο Καλύμνου κά). Αντικείμενο της σύσκεψης αποτέλεσε η επιπλέον στήριξη των υγειονομικών υπηρεσιών της Καλύμνου, η οποία υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων έως τη Δευτέρα, 24 Μαΐου. Έγινε, επίσης, εκτενής αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης στο νησί, καθώς και αναλυτική ενημέρωση όλων των τοπικών φορέων για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό τους ώστε να επανέλθει η Κάλυμνος στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό.

Σε συνέχεια της σύσκεψης, ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Ολοκληρώσαμε μια διά ζώσης σύσκεψη, ώστε να αξιολογήσουμε την επιδημιολογική κατάσταση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σταθερή και δείχνει να είναι καλή. Να θυμίσουμε κάποια πράγματα: στις 29 Απριλίου είχαμε 154 κρούσματα στην Κάλυμνο. Φτάσαμε στα 300. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 203. Και όλα δείχνουν ότι η πορεία τους είναι πτωτική. Πέρα από τα ενεργά κρούσματα, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι μας απασχολούν και οι στενές τους επαφές. Πολλώ δε μάλλον που από τις 516 στενές επαφές των κρουσμάτων αυτών που βρίσκονται εδώ, στο νησί, το 41% έχει συμπτώματα. 'Αρα, εκ προοιμίου τους αντιμετωπίζουμε ως ανθρώπους που μπορεί να νοσήσουν. Όμως, επειδή ανήκουν σε στεγανοποιημένες αυτή τη στιγμή συρροές, δεν μας προβληματίζουν. Εάν συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει στα επόμενα τρία 24ωρα, θεωρώ πως θα μπορούμε τη Δευτέρα να ανοίξουμε.

Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως κάτι: το ότι θα ανοίξουμε, δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Γιατί οι λόγοι που κλείσαμε είναι συγκεκριμένοι. Εάν οι λόγοι αυτοί επαναληφθούν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα χρόνου να ξανακλείσει το νησί. 'Αρα, κάνω έκκληση-παράκληση σε όσους πραγματικά αγαπούν το νησί -και όλοι αγαπάμε τα νησιά μας και θέλουμε να πάνε όλα καλά στην τουριστική περίοδο - ότι από τη Δευτέρα, αν πάνε όλα καλά, θα πρέπει να είμαστε δυο φορές πιο προσεκτικοί. Ας αποφύγουμε κάθε συνάθροιση, κοινωνική, θρησκευτική, οποιαδήποτε σύναξη που μπορεί να προκαλέσει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Διότι όλοι εσείς που είστε εδώ, ξέρετε ακριβώς γιατί η Κάλυμνος είναι στο σημείο που έχει βρεθεί εδώ.

Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για το κομμάτι αυτό, όχι μόνο για την Κάλυμνο, για κάθε περιοχή. Η παρακολούθηση, το monitoring είναι καθημερινό. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση, μία παγκόσμια πανδημία, η οποία κάθε μέρα μας δημιουργεί επιμέρους ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Η συνεργασία μας με τον περιφερειάρχη, τον έπαρχο, τον δήμαρχο είναι εξαιρετική και το σημαντικότερο είναι ότι έχει γίνει μία πολύ σοβαρή δουλειά και από το υπουργείο Υγείας. Επιμέρους θέματα τα οποία μέχρι τώρα μπορεί να μην είχαν επιλυθεί, ήδη από προχθές, και με την παρουσία σήμερα και του γενικού γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, έχουν δρομολογηθεί. Έχει μία αξία να υπάρχει μία διάθεση συνεργασίας και από όσους εμπλέκονται στο κομμάτι της υγειονομικής κάλυψης και από όσους έχουν ανθρώπους στο περιβάλλον τους οι οποίοι νοσούν και θα πρέπει να εμπιστευθούν τους επιστήμονες, να εμπιστευθούν τους γιατρούς μας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο ίδιος σημείωσε εμφατικά: «Εάν συνεχιστούν τα μέχρι τώρα δεδομένα και δεν αντιμετωπίσουμε κάτι εξωπραγματικό, νομίζω ότι τη Δευτέρα η Κάλυμνος θα επιστρέψει στην καθημερινότητά της. Ξαναλέω κάτι: χωρίς τήρηση μέτρων από Δευτέρα, χωρίς χρήση μάσκας και χωρίς αποφυγή συναθροίσεων και συνάξεων, να ξέρετε ότι είναι θέμα χρόνου να ξανακυλήσει. Και θα είναι εγκληματικό για ένα νησί που είναι τόσο όμορφο, με τέτοια προοπτική, να κάνει ένα τέτοιο πισωγύρισμα. Είμαστε εδώ για να είμαστε χρήσιμοι, είμαστε στο πλευρό της προσπάθειας που γίνεται, αγαπάμε την Κάλυμνο, αγαπάμε τα νησιά μας, αγαπάμε όλους εκείνους τους νησιώτες που παλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, έχει αξία όμως να καταλάβουμε ότι την ευθύνη την ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ανέφερε: «Το νοσοκομείο Καλύμνου έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Παρακολουθούμε βέβαια ότι τις τελευταίες υπάρχει μια επιβάρυνση, το παρακολουθούμε καθημερινά και με τον διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ, κ. Ροϊλό, και με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Ερχόμαστε σήμερα, όμως, εδώ με κλιμάκιο ειδικών επιστημόνων από τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία, με τους λοιμωξιολόγους και τους ειδικούς μας, για να βοηθήσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας και πιστεύουμε ότι θα πάμε εξαιρετικά. Επί τη ευκαιρία να τους ευχαριστήσουμε γιατί δίνουν πολλούς μήνες αυτή τη μάχη -είμαστε σήμερα εδώ για να τους ενισχύσουμε, να δώσουμε κατευθύνσεις και είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά, ότι θα θέσουμε το θέμα υπό έλεγχο τις αμέσως επόμενες μέρες, ώστε να μπορέσει να ανοίξει το νησί. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί τις επόμενες μέρες και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

«Παρακολουθούμε σε 24ωρη βάση την εξέλιξη στο νοσοκομείο της Καλύμνου» και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τη διοίκηση και με τους γιατρούς μας στο Κέντρο Επιχειρήσεων», επισήμανε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου, σημειώνοντας σε σχετική ερώτηση: «Σε ό,τι αφορά τις αεροδιακομιδές, αυτές προγραμματίζονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μία αεροδιακομιδή δεν γίνεται πάντοτε τη στιγμή που τη ζητάμε, υπάρχουν ιατρικοί λόγοι οι οποίοι απαιτούν είτε την καθυστέρησή της, είτε την επίσπευσή της, είτε να γίνει με κάποιο διαφορετικό μέσο, λχ να μετατραπεί σε πλωτή διακομιδή. Σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους ασθενείς, για τους Καλυμνιώτες και προφανώς για όλη την υπόλοιπη χώρα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα επισκεφθούμε και τώρα το νοσοκομείο ώστε να συντονιστούμε ακόμα καλύτερα στο συγκεκριμένο τομέα».

Τέλος, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας επισκέφθηκε το Τοπικό Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, όπου είχε την ευκαιρία στην ολιγόλεπτη παραμονή του να ενημερωθεί για όλα τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του και να συνομιλήσει με τα στελέχη του.

