Κορινθία

Φωτιά στην Κορινθία: Κάτοικος που έδιωξε την οικογένεια και έμεινε πίσω, μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι του, παρά τις εκκλήσεις των Αρχών. Τι λέει για την κατάσταση στην περιοχή.

Ο Βαγγέλης Μωρόγιαννης, από τον Άνω Πευκενέα, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, για τον πύρινο εφιάλτη που ζουν οι κάτοικοι της Κορινθίας.

Ο ίδιος έδιωξε τη γυναίκα και τα παιδιά του κι έμεινε πίσω. Έκανε λόγο για εικόνα καταστροφής, ενώ οι πολύ δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσταση.

Εξ όσων γνωρίζει, είπε πως είναι μεγάλες οι ζημιές στο Μάζι, ενώ πολύ καλύτερη είναι η κατάσταση, μέχρι στιγμής, εκεί που βρίσκεται ο ίδιος.

Μάλιστα, είπε πως δεν μπορεί να φύγει και να αφήσει σπίτι και περιουσία, αψηφώντας τις εκκλήσεις των Αρχών. «Γνωρίζω την επικινδυνότητα και ξέρω ποια στιγμή θα φύγω», υποστήριξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Εκατοντάδες νέα κρούσματα

Κοινωνικός Τουρισμός: ξεκινά το πρόγραμμα - οι προϋποθέσεις

ΑΔΕΔΥ: 24ώρη απεργία για τα εργασιακά