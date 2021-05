Κυκλάδες

Σίφνος: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό (εικόνες)

Νεκρό ξεβράστηκε ένα δελφίνι στην παραλία Φυκιάδα της Σίφνου.

Το δελφίνι είχε αρκετά μεγάλο μέγεθος όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες και δεν παρατηρήθηκαν κακώσεις ή χτυπήματα.

Πιθανολογείται ότι το δελφίνι πέθανε από φυσιολογικά αίτια ή γηρατειά.





Πηγή: kaipoutheos.gr

