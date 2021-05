Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αυνανίστηκε μπροστά σε κοπέλα (βίντεο)

Η κοπέλα κατέγραψε καρέ – καρέ το χυδαίο περιστατικό με την κάμερα του κινητού της.

Με ένα αποτρόπαιο και χυδαίο θέματα ήρθε αντιμέτωπη μια κοπέλα στο Ηράκλειο, το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ένας άνδρας άρχισε να αυνανίζεται μπροστά της, σε στάση λεωφορείου επί της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως.

Εκείνη, κατέγραψε καρέ – καρέ το περιστατικό με την κάμερα του κινητού της και στο βίντεο φαίνεται πως ο άνδρας ολοκλήρωσε την πράξη του, εκσπερματώνοντας στα παπούτσια της.

Το βίντεο έχει κοινοποιηθεί σε λογαριασμούς στο facebook με την ανάρτηση να αναφέρει τα εξής:

«ΠΡΟΣΟΧΉ!! Στο Ηράκλειο Κρήτης κυκλοφορεί ένας ψυχοπαθής που αυνανίζεται παρακολουθώντας κορίτσια κυκλοφορώντας με το μόριό του έξω. Σήμερα έγινε ένα περιστατικό δίπλα στα ΚΤΕΛ του Ηρακλείου Κρήτης στη στάση λεωφορείων απέναντι από τον κρητικό φούρνο στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Καταγράφοντας έναν νεαρό που αυνανιζόταν κοιτάζοντας μια κοπέλα και ώστε να τα εκσπερματώσει πάνω της. Καταζητείται από την Ελληνική Αστυνομία. Κοινοποίηστε το βίντεο να τον δουν όλοι».

Πηγή: zarpanews.gr

