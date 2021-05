Αργολίδα

Εθνική Κορίνθου- Τριπόλεως: Συναγερμός για αυτοκίνητο που “λαμπάδιασε” (εικόνες)

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό.

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο που κινείτο στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως.

Το ατύχημα συνέβη στο ύψος της Στέρνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο και η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη προσωρινά.

Ο οδηγός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως και δεν υπήρξαν τραυματίες.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν δυο οχήματα και άνδρες της Πυροσβεστικής Άργους.

Πηγή: Korinthostv.gr

