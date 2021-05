Βοιωτία

Θήβα: Πακιστανός συνελήφθη για τον βιασμό γυναίκας στο σπίτι της

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε από την Αστυνομία, μετά την καταγγελία της 58χρονης.

Βιασμός μέρα-μεσημέρι, γυναίκας από αλλοδαπό, υπήκοο Πακιστάν, καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Θηβών.

Σύμφωνα με την καταγγελία 58χρονης γυναίκας από το Μουρίκι Θηβών, 33χρονος Πακιστανός εισήλθε στο σπίτι της από ανασφάλιστη πόρτα και με τη βία την υποχρέωσε σε συνουσία.

Μετά το περιστατικό, ο δράστης εξαφανίστηκε και η γυναίκα κατάφερε να μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα και να καταγγείλει την κακουργηματική πράξη. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, ο άνδρας εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής και συνελήφθη.

Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών λειτουργών, ενώ για τη γυναίκα παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για την επιβεβαίωση των καταγγελιών της.

Πηγή: lamiareport.gr

