Ηράκλειο: μίνι καζίνο βρέθηκε σε καφενείο

Συνελήφθησαν τρεις κατηγορούμενοι για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια.

Συνελήφθησαν, το απόγευμα της Δευτέρας στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ηρακλείου, τρείς κατηγορούμενοι για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια.

Η σύλληψή τους έγινε στη διάρκεια ελέγχου σε καφενείο όπου διαπιστώθηκε ότι άντρας ως προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος είχε επιτρέψει σε δύο ημεδαπούς τη διενέργεια παιγνίων στα ηλεκτρονικά τυχερά μηχανήματα τύπου «φρουτάκια» και τύπου «ρουλέτα», με συνομολόγηση και απόδοση κερδών στους παίκτες και τον διοργανωτή, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και εντός του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 17 μηχανήματα ηλεκτρονικού τυχερού παιγνίου (φρουτάκια, ρουλέτα, τρίλιζα), 2 κάμερες ασφαλείας, καταγραφικό μηχάνημα, 5 ηλεκτρονικοί μηχανισμοί-χειριστήρια και το χρηματικό ποσό των 875 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

