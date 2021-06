Θεσσαλονίκη

Αποπλάνηση ανήλικης στη Θεσσαλονίκη: Καθηγητής δηλώνει ο κατηγορούμενος

Υπό κράτηση ο 56χρονος που συνελήφθη μετά την καταγγελία της κοπέλας. Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν και η απολογία του.

Υπό κράτηση παραμένει ο 56χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι την παρενόχλησε καθ' οδόν για το σχολείο, προτείνοντάς της να την μεταφέρει στον προορισμό της με το αυτοκίνητό του.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για αύριο, Τετάρτη, διατηρώντας μέχρι τότε την κράτησή του. Σε ερώτηση από το δικαστήριο για την επαγγελματική του ιδιότητα, ο ίδιος δήλωσε ότι είναι «καθηγητής σε Επαγγελματικό Λύκειο». Νωρίτερα, στο γραφείο της εισαγγελέας ποινικής δίωξης αναφερόμενος στο περιστατικό έκανε λόγο για «παρεξήγηση»

Ο 56χρονος είναι αντιμέτωπος με δύο πλημμελήματα και συγκεκριμένα αυτά της απόπειρας παράνομης βίας και της απειλής.

Για το περιστατικό που, σύμφωνα με την καταγγελία συνέβη το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Νεάπολης, ο πατέρας της ανήλικης κατέθεσε μήνυση σε συνέχεια της οποίας έγιναν αστυνομικές αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία γνωστοποίησε ότι ο 56χρονος είχε καταγγελθεί το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου για σεξουαλική παρενόχληση από δύο 20χρονες, στην περιοχή των Πεύκων. Για τα δύο αυτά παραστατικά, με εντολή εισαγγελέα διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν να καταθέσουν οι καταγγέλλουσες.

