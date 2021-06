Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – παρενόχληση ανήλικης: ανήθικη αλλά όχι παράνομη η πράξη του πελάτη μου δηλώνει ο δικηγόρος του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα περνάει από το αυτόφωρο ο 56χρονος. Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»

Ο Δικηγόρος Απόστολος Τζαρός, που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του 56χρονου και πατέρα 4 παιδιών που κατηγορείται για την παρενόχληση της ανήλικης, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και είπε πως ο πελάτης του κατηγορείται για απειλή και απόπειρα παράνομης βίας, καθώς το δικαστήριο δεν υιοθέτησε τα όσα κατέθεσε ο πατέρας της 16χρονης.

Σχολιάζοντας το «απλά έκανα χοντροκομμένο καμάκι» που υποστήριξε ο πελάτης του στην απολογία του, τόνισε ότι η πράξη του πελάτη του είναι ανήθικη και κοινωνικά απαράδεκτη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι παράνομη αφού δεν έχει γίνει χρήση βίας.

Ο 56χρονος θα οδηγηθεί σήμερα στο δικαστήριο με την αυτόφωρη διαδικασία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: ανακοινώσεις από την Αστυπάλαια