Ελασσόνα – Σεισμόπληκτοι: είμαστε “ξεχασμένοι” από όλους, λένε στον ΑΝΤ1

Ανύπαρκτα τα έργα υποδομής, οι περισσότεροι συνεχίζουν να ζουν σε container και τροχόσπιτα, ενώ η οικονομική βοήθεια έμεινε στα λόγια.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Έφτιαξαν καινούργιες γειτονιές ανάμεσα στα κοντέινερ, έστησαν τα νοικοκυριά τους με μεράκι παρά τις αντίξοες συνθήκες. Συνεχίζουν να ζουν με το φόβο των μετασεισμών οι σεισμόπληκτοι της Θεσσαλίας. Τους τρομάζει όμως και η εγκατάλειψη:

"Ξέρουμε θέλει χρόνο αλλά μη μείνουμε εδώ για πάντα φοβόμαστε… Είμαστε έξι οικογένειες για αυτή την κουζίνα συνεννοούμαστε μεταξύ μας ποια κυρία θα μαγειρέψει τι σήμερα η γειτόνισσα έβαλε στο φούρνο εγώ τηγάνι εδώ...Tώρα μας έχουν ξεχασμένους δεν έρχεται κανείς, τα σπίτια μέσα στο χωριό είναι όλα ετοιμόρροπα θα πέσει κανένα και θα χτυπήσετε κανένα παιδάκι απογοητευμένη πολύ απογοητευμένη... Δεν έρχονται να μας πουν κάτι ότι έστω σε δύο μήνες θα ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις θα γίνει κάτι, δεν έχουν κάνει τίποτα. Μας έχουν αφήσει εντελώς μας έχουν ξεχάσει δεν ξέρουμε τι θα γίνει..."

Ο Eγκέλαδος ταρακούνησε χθές και πάλι την περιοχή, λαχτάρησαν οι κάτοικοι, αφού ξύπνησαν μνήμες από τον καταστροφικό σεισμό των εξι Ρίχτερ τον περασμένο Μάρτιο.

Τα σπίτια τους έμειναν όπως τα άφησαν για να σωθούν από τα καταστροφικά ρίχτερ, τα μπάζα παραμένουν στην άκρη του δρόμου, κεραμίδια κρέμονται επικίνδυνα από τις ετοιμόρροπες στέγες.

Έργα υποδομών δεν έχουν γίνει, τα σπίτια που έχουν κριθεί κατεδαφιστέα λες κι έχουν εγκαταλειφθεί. Οι ιδιοκτήτες τους είναι δέσμιοι της γραφειοκρατίας, αφού ακόμη περιμένουν την αποζημίωση από το κράτος και οι υπηρεσίες πετούν το μπαλάκι της ευθύνης η μία στην άλλη.

"H περιφέρεια περιμένει μήπως αποζημιώσει τους κατοίκους ο δήμος ο δήμος περιμένει μήπως τους αποζημιώσει το κράτος, το κράτος περιμένει μήπως τα φτιάξουν μόνοι τους οι κάτοικοι τα σπίτια και κανένας δεν κάνει τίποτα..." τονίζει ο Θανάσης Καραγιάννης τοπικός σύμβουλος στο Αμούρι.

"Κάνω έκκληση στην πολιτεία να επισπεύσει τις διαδικασίες να παρακάμψετε τη γραφειοκρατία το καλοκαίρι μας βοηθάει θα περάσει αλλά να μην φτάσουμε στο χειμώνα", προσθέτει ο Γιώργος Τσανάκας, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Δαμάσι.

Ακόμη πιο δύσκολη η κατάσταση για τους επαγγελματίες που είδαν και τις επιχειρήσεις τους να καταστρέφονται. Εκτός από την ενίσχυση των 600 ευρώ που έλαβαν δεν έχουν πάρει καμία άλλη αποζημίωση για τις περιουσίες τους που χάθηκαν στα χαλάσματα κι αυτό που ζητούν είναι η πολιτεία να επισπεύσει τις διαδικασίες για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν.

