Σεισμός στην Ελασσόνα

Αναστάτωση από σεισμό στην Ελασσόνα. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Αναστάτωση προκάλεσε η σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Ελασσόνας, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,9 Χλμ. και επίκεντρο στα 14 Χλμ. νοτιοδυτικά της Ελασσόνας.

