Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ηλικιωμένος έπεσε σε γκρεμό - δραματική επιχείρηση (βίντεο)

Ο 86χρονος άνδρας βρέθηκε στο κενό, πέφτοντας από ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μην μπορεί να μετακινηθεί.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την πτώση ηλικιωμένου σε γκρεμό στη Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου! Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο 86χρονος άνδρας βρέθηκε στο κενό, πέφτοντας από ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μην μπορεί να μετακινηθεί. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο σημείο κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες έκοψαν κλαδιά και ξερόχορτα για να τον απεγκλωβίσουν, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ, που τον παρέλαβαν έχοντας τις αισθήσεις του, τον μετέφεραν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Πηγή: ekriti.gr

