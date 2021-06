Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή (εικόνες)

Μεγάλη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Εκκενώθηκε οικισμός.

Με την πολύτιμη βοήθεια των εναέριων δυνάμεων, πριν από λίγη ώρα, έσβησε η φωτιά στον οικισμό “Μακεδονία- Αξιωματικών Μακεδονομάχων” στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Τα δύο καναντέρ που έφτασαν άμεσα στον χώρο της πυρκαγιάς πραγματοποίησαν ρίψεις νερού, με αποτέλεσμα η φωτιά να σβηστεί. Επί τόπου επιχείρησαν και ισχυρές επίγειες δυνάμεις με περισσότερους από 40 πυροσβέστες να πέφτουν “στη μάχη”.

Η φωτιά έφτασε πολύ κοντά σε κατοικίες, με αποτέλεσμα να καεί ο φράχτης ενός σπιτιού, το οποίο σώθηκε την τελευταία στιγμή, χάρη στην έγκαιρη άφιξη της πυροσβεστικής. “Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι οι πυροσβέστες έφτασαν τόσο γρήγορα. Στο παρά πέντε σώθηκε το σπίτι μου” δήλωσε ο ιδιοκτήτης.

Η φωτιά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης ξέσπασε στις 18.41 σε σε χορτολιβαδική έκταση και η φωτιά εκδηλώθηκε δίπλα σε κατοικημένη περιοχή.

Η φωτιά σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική η οποία έδωσε εντολή για εκκένωση των σπιτιών που βρίσκονται κοντά στη συμβολή των οδών Μουστακλή και Ανοίξεως στο δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη.

Αστυνομικές δυνάμεις ειδοποίησαν τους κατοίκους της περιοχής να την εγκαταλείψουν για την ασφάλειά τους.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και 2 Α/Φ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 5, 2021

Φωτογραφίες, βίντεο: thestival.gr

