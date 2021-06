Χανιά

Χανιά: Φονικό τροχαίο με αγροτικό να “καρφώνεται” σε μπάρες (εικόνες)

Ακαριαίο θάνατο βρήκε ο οδηγός του οχήματος που ξέφυγε της πορείας του και «καρφώθηκε» σε προστατευτικές μπάρες.

Τραγικό τέλος για οδηγό ο οποίος το βράδυ της Κυριακής ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα.

Το αγροτικό όχημα το οποίο κινείτο στον ΒΟΑΚ από Κίσαμο προς Χανιά, εξετράπη της πορείας του, κάτω από άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες, στο ύψος της Αγίας Μαρίνας.

Ο 55χρονος οδηγός του αγροτικού έχασε ακαριαία τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατό του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνά η τροχαία Χανίων.

Πηγή: flashnews.gr