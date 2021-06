Λάρισα

Κορονοϊός: Απίστευτος συνωστισμός σε δρομολόγιο του Προαστιακού (εικόνες)

Εικόνες που δεν θυμίζουν κορονοϊό, καταγράφηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε δρομολόγιο του Προαστιακού σιδηροδρόμου.

Συγκεκριμένα, στο τρένο με κατεύθυνση προς την πόλη της Λάρισας οι επιβάτες που ανέβηκαν από τα παράλια της Πιερίας, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, κατέκλυσαν τους χώρους τους, με πάρα πολλούς από αυτούς να ταξιδεύουν όρθιοι.

Παρά τους περιορισμούς και τις προβλεπόμενες αποστάσεις και εντός των αμαξοστοιχιών, στην συγκεκριμένη περίπτωση τίποτα δεν έχει τηρηθεί, ενώ η επίσημη θέση του ΟΣΕ υποστηρίζει πως υπάρχει κόφτης στο 65% των θέσεων.

Πηγή: larissanet, kosmoslarissa