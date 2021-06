Εύβοια

Εύβοια: Φωτιές από κεραυνούς

Πυρκαγιές ξέσπασαν η μια μετά την άλλη στην Βόρεια Εύβοια μετά από πτώση κεραυνών.

Συγκεκριμένα στα Κεράμεια, στα Δάμια και στο Δρυμώνα, οι οποίες προκλήθηκαν λόγω των κεραυνών της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την πυρκαγιά δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, αλλά ούτε το μοναστήρι το οποίο βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνα στη Δ.Ε. Ελυμνίων Ευβοίας. ??Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2021

