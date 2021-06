Λάρισα

Φωτιά στα Τέμπη

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στα Τέμπη.

Η πυρκαγιά καίει χορτολιβαδική έκταση και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Πουρνάρι, του δήμου Τεμπών Λαρίσης.

??Άμεσα κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα και 2 Α/Φ.

??Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2021

Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Υπάρχει επίσης συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

