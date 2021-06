Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ισόβια για τη δολοφονία του πεθερού της με τηγάνι

Ερήμην καταδικάστηκε η γυναίκα που είχε σκοτώσει τον πεθερό της, όπως αποφάσισε το δικαστήριο

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η 55χρονη που κρίθηκε ομόφωνα ένοχη για για τη δολοφονία του 89χρονου πρώην πεθερού της με τηγάνι, μεταφέροντας το πτώμα του στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας για να αποδοθεί ο θάνατός του σε πτώση.

Η ίδια δικάστηκε ερήμην, με απόφαση του δικαστηρίου, καθώς για τρίτη συνεχή δικάσιμο δεν προσήλθε στο ακροατήριο, «προφασιζόμενη», όπως έκριναν οι δικαστές, διάφορα προβλήματα υγείας. Την πρώτη φορά επικαλέστηκε αδιαθεσία, όπως και τη δεύτερη φορά που φέρεται ότι κατανάλωσε σαμπουάν, ενώ σήμερα το πρωί ενόψει της μεταγωγής της στο Δικαστικό Μέγαρο «λιποθύμησε», σύμφωνα με όσα κατέθεσε αστυνομικός. Η συμπεριφορά της είναι «προσχηματική» και «σκηνοθετημένη», είπε ο εισαγγελέας της έδρας που πρότεινε να ξεκινήσει ερήμην της η δίκη, όπως κι έγινε.

Το έγκλημα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τελέστηκε τον Ιούνιο του 2019, στο οροφοδιαμέρισμα όπου διέμενε το θύμα επί της οδού Αρμενοπούλου, στη Θεσσαλονίκη. Η 55χρονη συνταξιούχος δασκάλα, με ιστορικό ψυχολογικών προβλημάτων, φιλοξενούνταν σε δωμάτιο του ίδιου διαμερίσματος που της είχε παραχωρήσει ο πρώην σύζυγός της. Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι είχε δυσαρεστήσει το 85χρονο θύμα και συχνά πυροδοτούνταν εντάσεις με την πρώην νύφη του.

Ο θάνατος του ηλικιωμένου -ο οποίος χρησιμοποιούσε περιπατητήρα για τις μετακινήσεις του- αποδόθηκε σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συνέπεια του χτυπήματος με τηγάνι. Είναι χαρακτηριστικό, ότι λόγω του σφοδρού χτυπήματος αποκολλήθηκε το χερούλι του μαγειρικού σκεύους που χρησιμοποίησε ως «όπλο». Το πτώμα του εντόπισαν ένοικοι της πολυκατοικίας στο κλιμακοστάσιο, μεταξύ 3ου και 4ου ορόφου.

Καταθέτοντας από το βήμα του μάρτυρα, συγγενείς του θύματος και της κατηγορουμένης περιέγραψαν την 55χρονη ως «επιθετική» και «αντικοινωνική», επιβεβαιώνοντας τις καθημερινές προστριβές που είχε με τον ηλικιωμένο. Εγγονός του θύματος κατέθεσε ότι προτού ο πρώην σύζυγός της αποφασίσει να της προσφέρει στέγη, εκείνη κοιμόταν, όπου έβρισκε.

Από τη δικογραφία προκύπτει ότι ζούσε κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο του διαμερίσματος, αλλά η ίδια είχε εξασφαλίσει αντικλείδι και κινούνταν στους λοιπούς χώρους. Ωστόσο, ο πρώην σύζυγός της φέρεται πως είχε ξεκινήσει μέσω της Εισαγγελίας τις διαδικασίες για τον εγκλεισμό της σε ψυχιατρείο, εξέλιξη την οποία η 55χρονη πληροφορήθηκε θεωρώντας ως υπαίτιο τον 85χρονο, είπε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας που ζήτησε την καταδίκη της.

