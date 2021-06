Κοζάνη

Πτολεμαΐδα: Αυτοκίνητο χτύπησε και τραυμάτισε σοβαρά 11χρονη

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση παιδιού.

Τροχαίο με παράσυρση 11χρονης από διερχόμενο αυτοκίνητο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στην είσοδο της Πτολεμαΐδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί, που φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μποδοσάκειο, όπου και διασωληνώθηκε, ενώ αναμένεται να διακομισθεί στην παιδοχειρουργική του Ιπποκρατείου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Εορδαίας.

