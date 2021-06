Φθιώτιδα

Βιασμός 11χρονης: Προφυλακίστηκε ο 25χρονος

Στην απολογία του ο νεαρός υποστήριξε πώς ότι έγινε, έγινε με τη συγκατάθεση της ανήλικης...

Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες ο 25χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό μιας 11χρονης στη Λοκρίδα.

Τον βαραίνουν οι κακουργηματικές πράξεις του βιασμού, της ασέλγειας ανήλικου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη και της κατοχής πορνογραφικού υλικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ο νεαρός υποστήριξε πώς ότι έγινε, έγινε με τη συγκατάθεση της ανήλικης, υποστηρίζοντας ότι εκείνη ήταν που του έστελνε προκλητικές φωτογραφίες και είχε ζητήσει ραντεβού μαζί του. Επίσης υποστήριξε ότι δε γνώριζε την πραγματική ηλικία του θύματος.

Ο νεαρός συνελήφθη την Παρασκευή μετά από καταγγελία της οικογένειας της μαθήτριας.

Πηγή: lamiareport.gr

