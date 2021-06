Άγιο Όρος

Κορονοϊός - Εφραίμ: κρίσιμες ώρες μετά το σηπτικό σοκ

Ανησυχία μετά την ραγδαία επιδείνωση που παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Ηγούμενου. Τι λένε οι γιατροί.

Ως πολύ σοβαρή και βαριά χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του Ηγούμενου της Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους, Εφραίμ, μετά την ραγδαία επιδείνωση που παρουσιάστηκε την Τετάρτη.

Ο Εφραίμ νοσηλεύεται επί τρεις εβδομάδες στον «Ευαγγελισμό», όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το Άγιο Όρος, στις 28 Μαΐου.

Διασωληνώθηκε μετά από απόφαση των ιατρών, στις 4 Ιουνίου, λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 65χρονος ιερωμένος ταλαιπωρείται μετά και από βαρύ σηπτικό σοκ που υπέστη της τελευταίες ώρες, παρότι τα τελευταία 24ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η υγεία του εμφάνιζε σημάδια σταθεροποίησης και προοδευτικής βελτίωσης, γεγονός που είχε παρακινήσει τους γιατρούς να επιχειρήσουν και την αφύπνιση του.

Οι γιατροί μιλούν για κρίσιμες ώρες και καταβάλλουν προσπάθειες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στον οργανισμό του ηγούμενου Εφραίμ, με την κατάσταση του ασθενούς να επιβαρύνονται αλλά τα υποκείμενα νοσήματα από τα οποία πάσχει περιπλέκουν την κατάσταση.