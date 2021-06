Μαγνησία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: η Καρολάιν είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της ότι ήθελε να χωρίσει

Πληθαίνουν οι πληροφορίες για τις προβληματικές σχέσεις του ζευγαριού. Τι είχε πει η άτυχη 20χρονη στη στενή της φίλη.

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η κοινωνία της Αλοννήσου τις εξελίξεις γύρω από το φρικτό έγκλημα στα Γλυκά Νερά, μετά και την κυνική ομολογία του συζύγου της Καρολάιν, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι σκότωσε την 20χρονη μετά από μεταξύ τους καβγά.

Μετά την παραδοχή της πράξης του ήρθαν στην επιφάνεια στοιχεία για την κατάσταση που επικρατούσε στη μονοκατοικία και τις σχέσεις του ζευγαριού, οι οποίες στα μάτια των συγγενικών τους προσώπων ήταν άριστες.

Μόνο η στενή φίλη της άτυχης Καρολάιν γνώριζε τα προβλήματα στο γάμο της, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, της είχε εκμυστηρευτεί ότι σκόπευε να χωρίσει.

«Ήταν η πρώτη που είχε μάθει (σημ: από την Καρολάιν) ότι ήθελε να χωρίσει, προφανώς αυτό το γεγονός και μόνο τον συγκλόνισε, δεν το ήθελε. Ήταν ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένο» τόνισε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" φίλη των δύο οικογενειών.

Η Αναστασία, η φίλη της Καρολάιν είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, από τη στιγμή που έμαθε ότι δράστης είναι ο σύζυγός του θύματος, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία. "Έκλαιγε συνέχεια και η μητέρα της προσπαθούσε να την συνεφέρει" είπε χαρακτηριστικά.

"Κανένας δεν το περίμενε. Κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να είναι αυτός ο δολοφόνος" κατέληξε η γυναίκα.