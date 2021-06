Φθιώτιδα

Φωτιά στην Αταλάντη

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αεροσκάφος συμμετέχει στην επιχείρηση πυρόσβεσης.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην Αταλάντη για πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο όρος Χλωμό.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, η οποία αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε με 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής και από αέρος ένα αεροσκάφος PZL.

