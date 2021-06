Τρίκαλα

Τρίκαλα: νεκρός ο άνδρας που τυλίχθηκε στις φλόγες

Σε κατάσταση σοκ ειναι οι συγχωριανοί του άνδρα, πυο δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν.

Φρικτό θάνατο βρήκε ηλικιωμένος άντρας τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στην Αγρελιά Τρικάλων.

Σύμφωνα πληροφορίες, οι κάτοικοι της Αγρελιάς είδαν σοκαρισμένοι τον συγχωριανό τους να τυλίγεται στις φλόγες.

Πρόκειται για τον 80χρονο Κ.Β. (γεννημένο το έτος 1941) ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται απο τις Αρχές.

Πηγή: trikalavoice.gr





