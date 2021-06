Χανιά

Χανιά: Συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς και υπόθαλψη εγκληματία

Δεν είχε καλό τέλος το γλέντι στην Κίσσαμο. Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Συνελήφθησαν, τέσσερα άτομα για άσκοπους πυροβολισμούς και υπόθαλψη εγκληματία, στα Χανιά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθησαν, χθες (18.06.2021) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, τέσσερις Έλληνες κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων- άσκοπους πυροβολισμούς και υπόθαλψη εγκληματία.

Ειδικότερα, "το απόγευμα κατά την διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε υπαίθριο χώρο σε αγροτική περιοχή του Δήμου Κισσάμου, ερρίφθησαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο χώρο της εκδήλωσης όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 φυσίγγια και κάλυκες και συνελήφθησαν οι τέσσερις ημεδαποί, ενώ αρνήθηκαν να κατονομάσουν τo δράστη της ρίψης των άσκοπων πυροβολισμών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου."

