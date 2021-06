Καβάλα

Καβάλα: Νεκρός σε τροχαίο οδηγός μηχανής

Τραγικό τέλος για τον 85χρονο που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

(εικόνα αρχείου)

Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 20 Ιουνίου 2021 στην επαρχιακή οδό διασταύρωσης αεροδρομίου – Κεραμωτής, στην Καβάλα.

Συγκεκριμένα, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 85χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 85χρονου.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.

