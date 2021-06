Θεσσαλονίκη

Επανομή - Κηδεία 14χρονης: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας (εικόνες)

Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία της 14χρονης που πέθανε μετά από εγχείρηση στο στομάχι

"Ράγισαν και οι πέτρες" στο τελευταίο αντίο της 14χρονης από την Επανομή Θεσσαλονίκης. Συγκλονισμένοι οι γονείς του κοριτσιού που έφυγε από τη ζωή με ένα πελώριο «γιατί».

Ένα λευκό φέρετρο και πίσω ο πατέρας ιερέας να σπαράζει από τον πόνο της απώλειας της κορούλας του, που έσβησε μετά από εγχείρηση στο στομάχι για να χάσει βάρος.

Η 14χρονη είχε υποβληθεί την περασμένη εβδομάδα σε χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου επειδή ήταν παχύσαρκη. Ωστόσο, μετά το χειρουργείο εκδηλώθηκαν επιπλοκές που της στοίχισαν τη ζωή.

Ο ιερέας πατέρας της 14χρονης καταγγέλλει ιατρικό λάθος και ήδη υπέβαλε μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά του ιδιώτη γιατρού που χειρούργησε την κόρη του σε ιδιωτική κλινική.

Κατόπιν της μήνυσης διενεργήθηκε, το πρωί της Τρίτης , νεκροψία – νεκροτομή, στην οποία παραστάθηκε από πλευράς μηνυτή τεχνικός σύμβουλος. Ο θάνατος της 14χρονης επήλθε από πολυοργανική ανεπάρκεια, την οποία προκάλεσε σηπτικό σοκ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας, όπως ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν γίνει η κηδεία του κοριτσιού.

Η εξόδιος ακολουθία της 14χρονης εψάλη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Επανομής.

