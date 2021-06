Ημαθία

Επίθεση στη Μονή Πετράκη: “Πλούσιο” παρελθόν του ιερέα με απειλές και ναρκωτικά (βίντεο)

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ιερέας που έκανε την επίθεση στη Μονή Πετράκη απασχολεί τις Αρχές. Η «δράση» του στην ενορία του.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ο ιερέας, που έκανε την επιθεση με βιτριόλι στη Μονή Πετράκη, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με μαρτυρίες το 2015 είχε πρωταγωνιστήσει σε επεισόδιο στο προαύλιο του ιερού ναού όπου επιτέθηκε σε δημοσιογράφο τοπικού μέσου.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι δανειζόταν χρήματα από ηλικιωμένους του χωριού και δεν τα επέστρεφε, έβριζε τον ψάλτη την ώρα της λειτουργίας.

Απειλούσε τον εφημέριο ότι θα βάλει ανθρώπους να τον σκοτώσουν γιατί τον θεωρούσε υπεύθυνο για την φυγή του από το χωριό.

Η πιο σοβαρή υπόθεση ωστόσο για την οποία και συνελήφθη συνέβη το 2018. Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας τον εντόπισαν να κρύβει κάτω από τα ράσα του μικροποσότητα κοκαΐνης.

Μάλιστα όταν έφυγε από το σπίτι που του είχε παραχωρήσει το βρήκαν μέσα σε αυτό σύριγγες και ναρκωτικά.

